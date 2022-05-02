شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى الشرطة تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزفت فرقة موسيقى الشرطة بالحديقة الدولية في مدينة نصر بالقاهرة، لمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وإدخال البهجة والسرور فى نفوس رواد الحديقة.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

موسيقى الشرطة تشارك المواطنين الإحتفال بعيد الفطر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

موسيقى الشرطة تشارك المواطنين الإحتفال بعيد الفطر.

موسيقى الشرطة تشارك المواطنين الإحتفال بعيد الفطر.