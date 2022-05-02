رئيس نظافة القاهرة يوزع كحك العيد على العمال فى الشارع بأول أيام العيد.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة اليوم، اعمال نظافة الشوارع بالعاصمة، حيث حرص على تهنئة عمال الوردية الصباحية بعيد الفطر المبارك.

ووزع رئيس هيئة نظافة القاهرة كحك العيد على العمال للتهنئة، وشكرهم على المجهود المبذول وخاصة فى أيام الأعياد والإجازات الرسمية بالدولة كما ساهم فى رفع الروح المعنوية لهم.

ووزع الهدايا على جميع عمال المناطق الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية من عمال النظافة والتجميل والإنارة ومجمع جراجات المقطم ومحور العروبه بصلاح سالم والحدائق المتميزه حديقة النزهة 6 أكتوبر

ووجه باستمرار العمل والمجهود المبذول وخاصه فى أيام الأعياد والإجازات بتجريد الأتربة ورفع التراكمات وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافة أرجاء القاهرة واستغلال عدم الزحام المرورى فى تسهيل مهام الهيئة للنظافة والتجميل.