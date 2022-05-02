شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة يهنئ مصر بالعيد: تربطنا بأشقائنا المصريين علاقات مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد علي مارم سفير اليمن لدى القاهرة، عن خالص تهانيه للشعوب العربية والشعبين المصرى واليمنى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والذى تزامن مع احتفالات عيد العمال، مشيدا بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة وبالمواقف الأصيلة المشرفة لمصر العروبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يحظى به الأشقاء اليمنيون في مصر من رعاية واحتواء، قائلا:" تريطنا بأشقائنا المصريين علاقات مميزة متينة".

وأشار السفير مارم، إلى أن اليمن يحتفل كل عام مع بلدان وشعوب العالم احتفاءً وتقديرا للعمال الذين يحملون على أكتافهم وبأيديهم معاول البناء والتنمية وصناع فجر الغد المأمول الذي يتوق ويتشوف اليه ابناء اليمن الجديد اليمن الاتحادي الديمقراطي المزدهر الذي ينعم فيه جميع اليمنيين واليمنيات بحقوق المواطنة المتساويه وبدولة النظام والقانون دون اقصاء او تهميش .

وقال سفير اليمن الدكتور محمد مارم اننا اذ نقف تقديرا وإجلالا لنستحضر دائمًا كل المعاني السامية والقيم الرفيعة للعمال سواء داخل الوطن او خارجه فانما نستحضر ذلك العطاء السخي والمتجدد لتلك السواعد الفتيه من العمال الشرفاء الذين وهبوا أوطانهم وبلدانهم عصارة جهودهم وحبات عرقهم في مواقع العمل والبناء وذلك من اجل ازدهارها ورقيها واعلاء رايتها شامخة خفاقة في عنان السماء .

وأشار السفير مارم في تهنئته إلى أن الشعب اليمني يخوض غمار معركة تاريخية مصيرية بقيادة الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه جميع الشرفاء المخلصين من أبناء اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا .