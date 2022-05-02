شكرا لقرائتكم خبر عن "كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام" مبادرة للتوعية بأضرار المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم‪ الإثنين أول أيام عيد الفطر، مبادرة "أهلا بالعيد بدون تعاطى وتدخين.. عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى.. كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام"، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.32 AM (1)



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.32 AM



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.34 AM (1)

تأتى تلك المبادرة في إطار المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، التي أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي .



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.34 AM

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى ،بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة ، وأماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد بالعديد من المحافظات ، وذلك على مدار أيام عيد الفطر والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات في الحدائق العامة والمنتزهات .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وكذلك أيضا تنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال .

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وشرح دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.36 AM (1)



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.36 AM (2)

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن المبادرة تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن “16023”

رئيسى



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.38 AM



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.38 AM (3)

كما تضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية، وتلوين كراسات، إضافة إلى توزيع بلالين على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، مثل "عيش في أمان من غير دخان" إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023 " ،كما تضمنت المبادرة أيضا بث رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات "ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان ..ابتسامة طفلك لا تطفئها بالمخدرات.. بلاش تجرب .. المخدرات وهم كبير‪ .. صحتك أمانة عيشها صح .. قرارك هو اختيارك " ،كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام.. عيدك احلى بدون تدخين وتعاطى " وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.



WhatsApp Image 2022-05-02 at 10.04.38 AM (2)