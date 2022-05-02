شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأساقفة يترأس قداس وخدمة تثبيت أعضاء جدد بكنيسة الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهي بكنيسة يسوع نور العالم بمصر القديمة، حيث تمم خدمة تثبيت خمسة من رعايا كنيسة الصم حيث تعتبر خدمة الثبيت هي إعلان انضمام الشخص للكنيسة الأسقفية.

واستضافت الكنيسة ستيفن هال مطران الكنيسة الأسقفية بملبورن، حيث دعاه رئيس الأساقفة للوعظ فقال : بعد الاحتفال بقيامة المسيح نتذكر توما الذي كان تلميذا للسيد المسيح لكن هذا لم يمنعه من الشك في القيامة.

وأضاف مطران ملبورن: تدعونا قصة توما الذي كان الشك طريقه للإيمان لكي نؤمن بإرادة الله وبمشيئته بشكل مطلق وبحضوره في حياتنا بنعمته وبركته.

كان الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قد ترأس فى سبتمبر الماضى خدمة رسامة الشماس كليمنت ألفونس ليصبح أول قسيس من الصم ليخدم بلغة الإشارة في كنيسة "يسوع نور العالم" الأسقفية بمصر القديمة.