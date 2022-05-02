شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتي تستمر حتى الأول من شهر يونيو 2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية ،وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .

كما تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية ، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجاري تخفيفاً عن كاهل المواطنين.