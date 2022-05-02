شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وملاهى ونافورة فى احتفالات عيد الفطر بحديقة الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد حديقة الأزهر بالقاهرة، أجواء احتفالية بعيد الفطر المبارك، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين فى الساعات الأولى من فتح الحديقة لاستقبال الزوار، حيث استقبلتهم الحديقة بفتح النافورة الرئيسية التى جذبت الزوار لالتقاط الصور التذكارية والسيلفى .

واستمتع الزوار بالجلوس على المساحات الخضراء الشاسعة بالحديقة ، فضلا عن التقاط الصور التذكارية الأطفال والكبار ، فيما استمتع الاطفال بالالعاب الترفيهية وملاهى الأطفال التى جذبت الكثير من الأطفال وسط حالة من البهجة والفرحة بعيد الفطر المبارك .

وخصصت إدارة الحديقة عدد كبير من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، فيما شهدت البوابات تواجد أمنى مكثف وسيارة للشرطة لتأمين احتفالات المواطنين، وتمركز الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.