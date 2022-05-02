شكرا لقرائتكم خبر عن شامبنزى "البرنس" عامل مهرجان وأجمل استقبال لزوار حديقة الحيوان فى العيد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حديقة حيوان الجيزة إقبالا كبيرا من الزوار، حيث التف الأطفال حول بيوت الحيوانات بالحديقة لمشاهدة حركاتهم، ورصد الخليج 365 طريقة استقبال الشامبنزى لزواره بشكل مضحك.

وتتصدر حديقة الحيوان بالجيزة، الحدائق فى عدد الزوار والذى يصل إلى الـ100 ألف أحيانا فى أول أيام العيد، فهى دائما مزدحمة بالزوار يقصدها فى الغالب الأطفال بصحبة ذويهم لرؤية الحيوانات وقضاء يوم ممتع داخل الحديقة شاسعة المساحة والتى تصل إلى 80 فداناً، فهى أكبر حديقة حيوان بالجمهورية، وبها أكثر من بوابة للدخول، وتذكرة دخولها بـ5 جنيهات والأطفال مجانا، وتقع فى شارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة.

وأدى الملايين من الشعب المصرى صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الفرح والسعادة بالمساجد والساحات الكبرى، وسط إجراءات أمنية واحترازية بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص بهم.