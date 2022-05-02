شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المستندات المطلوبة لإنشاء مصنع لإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من الإجراءات للحصول على ترخيص انشاء مصنع لإنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بعد التقدم بطلب إلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وتمثلت المستندات المطلوبة في الآتي:

1- موافقة هيئة التصنيع.

2- موافقة جهاز الأمن الصناعى.

3- موافقة جهاز شئون البيئة.

4- موافقة الصحة عن مدى توافر الاستعدادات المطلوبة لحماية العاملين واعتماد نظام الفحص الصحى الدورى للعاملين.

5- سجل تجارى مدون به أن الغرض من إنشاء المصنع هو إنتاج أو تجهيز أو اعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية.

6- صورة من البطاقة الضريبية.

7- رسم هندسى للمصنع معتمد من مهندس نقابي.

8- بيان القوة المحركة للمصنع.

9- بيان بجميع الأجهزة المستخدمه بالمصنع والتى على اساسها يحدد نشاط المصنع ( تخليق – تجهيز – اعادة تعبئة).

10- صورة من ترخيص الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها المصنع.

11- بيان من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمواد المسجلة التى سيتم تصنيعها فى المصنع.

12- الإيصال الدال على أداء مصروفات المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.

13- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد بأسم المعمل المركزى للمبيدات.

14- صورة من شهادة البكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات أو المعاهد للمهندس الزراعى الذى سيتولى مسئولية إدارة المصنع.

15- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد بأن المدير المسئول بالمصنع مقيد بها، ومتفرغ ورقم القيد بسجل النقابة.

16- شهادة من التأمينات للمدير المسئول تفيد بأنه مؤمن عليه من صاحب العمل.

17- تعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع ومعتمد من المعمل المركزى للمبيدات.

18- تعهد بالحصول على بيانات الأماكن لكل مركب يتم تجهيزه أو استخدامه داخل المصنع من خلال الشركة الموردة للخامات مع إرسالصورة منها للمعمل المركزى للمبيدات.