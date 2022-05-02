شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المستندات المطلوبة لإنشاء مصنع لإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية؟ والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت المستندات المطلوبة في الآتي:
1- موافقة هيئة التصنيع.
2- موافقة جهاز الأمن الصناعى.
3- موافقة جهاز شئون البيئة.
4- موافقة الصحة عن مدى توافر الاستعدادات المطلوبة لحماية العاملين واعتماد نظام الفحص الصحى الدورى للعاملين.
5- سجل تجارى مدون به أن الغرض من إنشاء المصنع هو إنتاج أو تجهيز أو اعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية.
6- صورة من البطاقة الضريبية.
7- رسم هندسى للمصنع معتمد من مهندس نقابي.
8- بيان القوة المحركة للمصنع.
9- بيان بجميع الأجهزة المستخدمه بالمصنع والتى على اساسها يحدد نشاط المصنع ( تخليق – تجهيز – اعادة تعبئة).
10- صورة من ترخيص الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها المصنع.
11- بيان من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمواد المسجلة التى سيتم تصنيعها فى المصنع.
12- الإيصال الدال على أداء مصروفات المعاينة المقررة باسم وحدة تحليل وتقييم المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.
13- حوالة بريدية حكومية بمبلغ جنيه واحد بأسم المعمل المركزى للمبيدات.
14- صورة من شهادة البكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات أو المعاهد للمهندس الزراعى الذى سيتولى مسئولية إدارة المصنع.
15- شهادة من نقابة المهن الزراعية تفيد بأن المدير المسئول بالمصنع مقيد بها، ومتفرغ ورقم القيد بسجل النقابة.
16- شهادة من التأمينات للمدير المسئول تفيد بأنه مؤمن عليه من صاحب العمل.
17- تعهد بضرورة وجود دفتر حركة للمصنع ومعتمد من المعمل المركزى للمبيدات.
18- تعهد بالحصول على بيانات الأماكن لكل مركب يتم تجهيزه أو استخدامه داخل المصنع من خلال الشركة الموردة للخامات مع إرسالصورة منها للمعمل المركزى للمبيدات.