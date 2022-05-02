شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

ووجه شعراوى، تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها وأن يحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعمها السلام وتتغلب علي ما تواجهه من ظروف وتحديات بجهود فخامتكم ورجالها المخلصين.