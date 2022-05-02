أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

 

ووجه شعراوى، تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها وأن يحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعمها السلام وتتغلب علي ما تواجهه من ظروف وتحديات بجهود فخامتكم ورجالها المخلصين.

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا