شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الأثنين، وغدا الثلاثاء، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك أول وثاني أيام عيد الفطر.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هاتين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هاتين اليومين مثلي هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر.