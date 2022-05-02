شكرا لقرائتكم خبر عن أول خروجة فى العيد على كوبرى قصر النيل.. ركوب المراكب والحنطور وحاجات كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد كوبرى قصر النيل بالقاهرة إقبالا من المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص المارة على التقاط الصور التذكارية مع أصدقائهم، احتفالاً بالعيد، كما حرص البعض على ركوب الحنطور والموتوسيكلات.

وأدى الملايين من الشعب المصرى صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من الفرح والسعادة بالمساجد والساحات الكبرى، وسط إجراءات أمنية واحترازية بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص بهم.

وأعدت عدد كبير من حدائق القاهرة والجيزة برامج ترفيهية لزوارها، خلال العيد، بينهم الحديقة الدولية والقرية الفرعونية وعدد كبير من الحدائق الكبرى بنطاق القاهرة الكبرى. كما أعدت حدائق القاهرة برامج ترفيهية لاستقبال حيث سيتم تنظيم عروض ترفيهية لزوار الحديقة الدولية وفقرات غنائية، وتنظيم رحلات لقطار الأطفال لزيارة أجنحة الحديقة.

وتعد حدائق محافظة القاهرة مقصدا رئيسى لسكان القاهرة الكبرى، لكثرتها وتنوعها ما بين عامة ومتميزة ومتخصصة، ويوجد بأغلبها ألعاب ترفيهية، حيث يوجد بالعاصمة ما يقرب من 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة، تشهد جميعها ازدحاما كبيرا خلال أيام العيد، كما تشتهر الجيزة بحديقة الحيوان التى تستقبل عشرات الآلاف فى العيد، وكذلك الأورمان.