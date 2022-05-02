شكرا لقرائتكم خبر عن " أسر الشهداء".. في عيد الفطر هدايا الرئيس السيسى تصل لأبناء الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو عن هدايا الرئيس السيسى لأسر الشهداء والمصابين، والذين قدموا تضحيات في سبيل الوطن، حيث أعربت الأسر عن خالص شكرهم وتقديرهم لمجهودات الدولة وكيف تقوم الدولة بمتابعة كافة متطلبات أسر الشهداء والمصابين.

وتحدث أسر الشهداء عن بطولات و تضحيات أبنائهم، وكذلك تقدير الدولة لتلك التضحيات، وكذلك ما يفعله الرئيس السيسى لأسر الشهداء والمصابين.