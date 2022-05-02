شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسبانية تعلن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإسبانية عن رصدها تنصت جهات خارجية على هاتف رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق طلبت حكومة إسبانيا دفعة ثانية من المفوضية الأوروبية لآلية التعافي والصمود بقيمة 12 مليار يورو ، وفقا لبيان وزارة المالية والإدارة العامة الإسبانية.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن هذه الدفعة ، طلبتها رسميًا الأمانة العامة للصناديق الأوروبية الجمعة الماضية ، وستضاف الـ 12 مليار يورو إلى 10 مليار يورو من التمويل المسبق أول دفعة تم تلقيها في عام 2021.

مع هذا الطلب الجديد ، تصبح إسبانيا أول دولة عضو تطلب الدفعة الثانية، الذى يشمل الجزء الاكبر من التدابير لتحويل وإعادة توازن علاقات العمل ونظام التقاعد في اقتصادنا ، ومن بينها إصلاح العمل ، وهو أحد الالتزامات البرنامجية الرئيسية لهذا المجلس التشريعي ، و إصلاح نظام التقاعد العام "، الذي بموجبه يُلغى مؤشر إعادة تقييم المعاشات ويضمن الحفاظ على قوتها الشرائية.