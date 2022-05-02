شكرا لقرائتكم خبر عن مشارى راشد يشدو بـ"أول كلامى" عن عظمة مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء فى مركز المنارة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة المنشد مشارى راشد، فى أداء أنشودة "أول كلامى" عن عظمة الدولة المصرية.

وتقول كلمات الأنشودة: " ألف ما شاء الله محروسة و الله

كده يا أم تاريخ البشرية

ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه

كده يا أم تاريخ البشرية

تالت كلامي في مصر الأبية

دي من بهاها سموها بهية

في وصفها لو كان عليا

كيف ابن مالك أكتب الألفية

ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه

كده يا أم تاريخ البشرية

مصر يا جميلة روح و صورة

مصر يا كنانة يا منصورة

مصر يا جوا الكتاب مذكورة

مصر يا جميلة روح وصورة

مصر يا كنانة يا منصورة

مصر يا جوا الكتاب مذكورة

ادي نهر النيل على أرضها ساجد

ويا العباد اللي جوا المساجد

بدعي لها و ربي سامع و شاهد

يحميها من عين الحسود الحاسد

ألف ما شاء اللٰه محروسة و اللٰه

كده يا أم تاريخ البشرية

من نيلها اللي بيشرب يعاود

و بأهلها كرم لكل وافد

يسر يارب لأهلها وساعد

عليك يارب يترك المقاصد

مصر يا جميلة روح و صورة

مصر يا كنانة يا منصورة

مصر يا جوا الكتاب مذكورة