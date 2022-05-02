مصادر أوكرانية: بدء عمليات إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر أوكرانية عن بدء عمليات إجلاء مدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن سلطات كييف تريد إخراج المسلحين من مصنع "آزوفستال" لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط بجيوش دول غربية في أوكرانيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن تصريحات للافروف ان "موقف المواجهة في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول والرغبة العنيدة وحتى الهستيرية لزيلينسكي (الرئيس الأوكراني ) وفريقه والغربيين في إخراج كل هؤلاء الناس من هناك وإرسالهم إلى أوكرانيا، يرجع إلى حقيقة أن هناك العديد من الشخصيات التي ستؤكد وجود مرتزقة، ربما يكون ضباط بالوكالة في الجيوش الغربية إلى جانب الراديكاليين الأوكرانيين".