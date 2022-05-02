الأرصاد: ارتفاع نسبى أول وثانى أيام العيد والدرجات تعود لمعدلاتها الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة خلال اليوم الأول والثاني، وتتراوح درجة الحرارة بين 33 : 34 على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد فى اليوم الاول وتمتد إلى باقى الأنحاء الشمالية ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وتعود الأجواء إلى حالتها الطبيعية يوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

و يشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.