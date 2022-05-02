شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر والآلاف يؤدون الصلاة فى جامع موسكو الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المسلمين من مواطني روسيا بعيد الفطر، فيما أدى آلاف المواطنين صلاة العيد صباح اليوم الإثنين في جامع موسكو الكبير.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال الرئيس الروسي في تهنئته لمسلمي روسيا بعيد الفطر: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم".

ويحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.