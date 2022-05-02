شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى صورة جماعية مع أبناء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى صورة تذكارية مع أبناء الشهداء، وذلك فى منطقة الألعاب المخصصة لهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ادى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.