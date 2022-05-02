شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتجول مع الأطفال أبناء الشهداء فى منطقة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركة أبناء الشهداء، الاحتفال بعيد الفطر، حيث أجرى الرئيس السيسي، جولة مع الأطفال فى منطقة الألعاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ادى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.