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الرئيس السيسي: ربنا يكفينا أهل الشر وبقول للمصريين خلى بالكم من بلدكم

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفترة التى ناقشها مسلسل الاختيار 3، قائلا: "ربنا يكفينا أهل الشر.. وبقول للمصريين كل سنة وأنتم طيبين.. وخلي بالكم من بلدكم.. خلى بالكم من بلدكم". 

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر: "الكلام ده لو فيه حد فى موضعى يرفض يتعمل وهو موجود.. بس قولت علشان كل كلمة وموقف.. ميبقاش فيه كذبة واحدة"، واستشهد الرئيس السيسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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