شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ربنا يكفينا أهل الشر وبقول للمصريين خلى بالكم من بلدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفترة التى ناقشها مسلسل الاختيار 3، قائلا: "ربنا يكفينا أهل الشر.. وبقول للمصريين كل سنة وأنتم طيبين.. وخلي بالكم من بلدكم.. خلى بالكم من بلدكم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر: "الكلام ده لو فيه حد فى موضعى يرفض يتعمل وهو موجود.. بس قولت علشان كل كلمة وموقف.. ميبقاش فيه كذبة واحدة"، واستشهد الرئيس السيسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا".