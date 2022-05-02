الرئيس السيسى: "حاولنا حل المسألة فى 2013 من غير مواجهة أو صدام"

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم الصدام خلال ثورة 30 يونيو وما بعدها قائلا: "لا قولنا عزل رئيس.. ولا قولنا فيه جماعة إرهابية ولا أي حاجة.. بقول الكلام ده لكم.. حرصنا لأجل خاطر الحقيقة والصدق والأمانة.. وأنه مش تتشوه القيمة الكبيرة اللى عملها المصريين فى 2013".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر: "حاولنا حاولنا كتير اوي.. لحل المسألة من غير مواجهة أو صدام.. لكن للأسف.. الادعاء والتشويه والشائعات.. محدش عاوز يفكر يا ترى اللى اتقال كان حقيقة ولا حتى نص حقيقة.. ابدا".