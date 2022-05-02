شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ادى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن.