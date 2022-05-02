شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مسلسل الاختيار عمل حالة من الاستنفار الشديد عند أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رد الفعل على مسلسل الاختيار 3 كان كبيرا، قائلا: "رد الفعل على المسلسل ده عمل حالة من الاستنفرار الشديد من جانبهم.. ادعاء وتشويه وزيف.. بيعملوا كده.. 7 سنين لم اذكرهم مرة.. كنت اقول أهل الشر.. اهل الشر.. علشان ادي فرصة لأهل الشر للتراجع".

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.