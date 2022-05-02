شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "قسما بجلال الله.. لمدة 45 دقيقة الشاطر بيهدد البلد والجيش بالقتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تهديد خيرت الشاطر للقوات المسلحة، قائلآ: "المرة التانية لما خيرت الشاطر هدد الجيش والبلد.. وقال احنا نقدر زى ما حرقنا مقرات الأمن الوطنى، ونقدر نعمل محاكمات شعبية ونحاكمهم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك: "قسما بجلال الله 45 دقيقة.. 45 دقيقة.. خيرت الشاطر يعملي بإيده كده "فى إشارة للتهديد بالسلاح".. ويقول هنقتل ونجيب من كل حتة.. هنولع الدنيا.. انا بقسم بالله.. البعض بيقول ما تطلعولنا الحاجات دي.. أنا اقسمت بالله".