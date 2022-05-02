شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب التسمم..7 علامات تعرفك الفسيخ السيلم من الفاسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تكرار حوادث التسمم من تناوله، إلا أن الفسيخ يظل وجبة محببة لكثيرا من المواطنين، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية كيفية التفرقة بين الفسيخ السليم والفاسد.

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا ومشدودا، أما الفاسد فالجلد غير لامع وعليه طبقة من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفاسد رائحته "نتنه".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، والفاسد يكون القوام غير متماسك.

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية.

5- فى الفسيخ الفاسد الخياشيم يميل لونها للبني أو الأسود .

6- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وتكون حادة وغير غائرة ، فى الفاسد تظهر عكارة فى عدسة العين والعين غير لامعة.

7- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، وفى الفاسد سهلة النزع.

8- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، وفى الفاسد تكون منتفخة.

وأوضحت سالى، أن التسمم من أكل الفسيخ يحدث بسبب مرض البتيوليزم وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم، مشيرة إلى زيادة تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة.

وأشارت إلى أن أعراض التسمم هى: جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان وصعوبة، قائلة: ولذلك عند حدوث هذة الأعراض يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لأخذ المصل المضاد.