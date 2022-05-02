شكرا لقرائتكم خبر عن قلبوا الشارع.. فرقة رصيف شوارعنا قدموا أجمل أغانى فى احتفالات العيد وسط الناس.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فريق "رصيف شوارعنا"، "ميدلي" لأجمل الأغاني، في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وسط تفاعل وغناء وتصفيق الأهالي والتقاطهم للصور التذكارية؛ احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ونجح أعضاء الفريق بموهبتهم الفنية أن ينشروا البهجة والسعادة والأمل في أرجاء محافظة الدقهلية وعدد من المحافظات الأخرى، بعدما اهتدوا لتشكيل فريق غنائى مكون من عدد من الشباب الموهوب جمعتهم الصداقة وحب الفن والموسيقى والرغبة فى إسعاد الآخرين، أطلقوا عليه مسمى "رصيف شوارعنا"؛ للغناء والعزف فى مختلف الشوارع والأحياء.