شكرا لقرائتكم خبر عن 99 رحلة لمصر للطيران فى أول أيام عيد الفطر تنقل 11 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، 99 رحلة من بينها 65 رحلة دولية و32 رحلة داخلية تنقل نحو 11 ألف راكب إلى جانب رحلتين للشحن الجوى، وذلك مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وتشمل الرحلات الدولية كلا من بغداد، عمان، جدة، المدينة المنورة، الرياض، بيروت، نيويورك، الدوحة، لندن، مدريد، الكويت، موسكو، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، أثينا، أبوظبي، فيينا، برشلونة، ميونيخ، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، نيروبي، واشنطن، البحرين، بني غازى، لارناكا، مومباي، القصيم، تورنتو، الدمام، أبها، دبي، الخرطوم ، كازبلانكا، لاجوس، تونس، أكرا.

ومن المقرر أن تنظم الشركة 32 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان وبرج العرب أبو سمبل إلى جانب تسيير رحلتين للشحن الجوى.