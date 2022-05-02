شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة حلوان: استكمال تنظيم امتحان الميد تيرم بأول أسبوع بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، أن الكلية ستواصل تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بالنسبة لبعض البرامج التي تم تأجيلها لبعد عيد الفطر وذلك بسبب مراعاة أعياد الأقباط التى تزامنت مع شهر رمضان.

وأشارت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن الكلية تستكمل تنظيم امتحانات الميد تيرم حضوريا كما تم وحدث قبل نهاية رمضان، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى ومنع الزحام داخل قاعات المحاضرات.

وذكرت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى راعى إجازات الأعياد الخاصة للمسيحين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات الميد تيرم لعدد كبير من البرامج الدراسية التي فى الكلية وتم إعلان النتائج.