شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لأبطال الاختيار والعائدون: اللى عملتوه وسجلتوه والله دى الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية إلى أبطال مسلسل "الاختيار 3"، وأبطال مسلسل "العائدون"، قائلآ: "مش هتمشوا.. وفرصة أن فى يوم العيد إن إحنا اولا نقولكم كل سنة وانتم طبيبن.. ونشكركم".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، "اللى عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء اللى ضحوا علشان خاطر مصر تعيش.. عاوز أقولكم على حاجة تاني.. ليكم ولكل الناس.. قولنا التاريخ مش نسيبه لحد.. والله والله والله احنا كنا حريصين على ألا يحصل تصادم – فى إشارة إلى ثورة 30 يونيو".

وتابع الرئيس السيسى،"اللى عملتوه وسجلتوه وطلعتوه للناس والله دي الحقيقة.. الحقيقة".