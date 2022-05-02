شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الشهداء يقدمون هدية للرئيس السيسى: "علم مصر وعبارة شكرا من القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مجموعة من أبناء الشهداء، هدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، علم مصر وعليه عبارة "شكرا من القلب"، مؤكدين على شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء فى مركز المنارة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أدى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.