شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام العيد.. أجواء حارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح قد تمتد خفيفة إلى الإسكندرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة