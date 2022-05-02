شكرا لقرائتكم خبر عن مشارى راشد يدعو لمصر خلال احتفالية أبناء الشهداء: "كرمك الذى أعلاك فى الذكر المبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المنشد مشارى راشد على الدعاء لمصر، وذلك خلال فعاليات احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقول كلمات الدعاء الذى قدمه:

يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين

ودعا العباد ليدخلوا من كل باب آمنين

يارب صنها وارعها وأدم علاها يا متين

وأكتب لها رغداً وأمناً .. يا إله العالمين

نجيت يا رحمان موسى في الغيابات

ورفعت يوسف في الملا وجعلته في حكمها

فاكشف إلهي غمة ضراء عنها واحمها

واحفظ ونجّ شبابها من حيث تنجي الصالحين.. يا إله العالمين

وقفت بكل جراحها هبت تنادي للفلاح

فافتح لها بالخير فتحاً واشف يا رب الجرح

واجمع قلوب المؤمنين على المحبة والسماح

يارب ألف بينهم وأجب دعاهم يا معين.. يا إله العالمين

يا حي يا قيوم يا ملك السموات الشداد

أصلح نفوس شبابها أبرم لهم أمر الرشاد

وإلى ضفاف الأمن والإيمان وفق بالسداد

وعلى المحبة والهدى سدد خطاهم أجمعين.. يا إله العالمين

وقال مشارى راشد: "شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس.. بعتبر نفسي واحد منكم وفيكم.. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.. هذا البلد له فضل عظيم عليا وعلى الدنيا كلها".

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.