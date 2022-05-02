شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.