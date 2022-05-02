شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بث مباشر لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء.

وأدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.