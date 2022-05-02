شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مركز المنارة لحضور احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مركز المنارة لحضور احتفالية مع أبناء الشهداء فى إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس السيسي، قد أدي صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المشير طنطاوي.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.