شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصطحب أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اصطحاب أبناء الشهداء عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.