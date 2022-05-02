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شكرا لقرائتكم خبر عن "صور وفيديو" الهدايا والبلالين ترسم البهجة على الأطفال فى الحسين.. هنا صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى منذ قليل الألاف من المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك ، بمسجد الحسين بمحافظة القاهرة، حيث امتلئ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة .
وفى مشهد رسم البهجة إلى الأطفال والكبار فقط ، سقطت أمطار من البلالين على المصلين عقب انتهاء الصلاة مباشرة ، وهو ما قابله الاطفال بالفرحة والبهجة والتقاط الصور التذكارية .
وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الامن ، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة ، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح مؤخرا مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.
مسجد الحسين (1)
مسجد الحسين (2)
مسجد الحسين (3)