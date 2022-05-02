شكرا لقرائتكم خبر عن "صور وفيديو" الهدايا والبلالين ترسم البهجة على الأطفال فى الحسين.. هنا صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منذ قليل الألاف من المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك ، بمسجد الحسين بمحافظة القاهرة، حيث امتلئ المسجد وساحته بالمصلين وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة .

وفى مشهد رسم البهجة إلى الأطفال والكبار فقط ، سقطت أمطار من البلالين على المصلين عقب انتهاء الصلاة مباشرة ، وهو ما قابله الاطفال بالفرحة والبهجة والتقاط الصور التذكارية .

وشهد محيط المسجد اجراءات أمنية مشددة من قبل الامن ، للتأكيد على المواطنين عدم الدخول بدون الكمامة ، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وعدم الدخول بدون سجادة الصلاة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح مؤخرا مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.



مسجد الحسين (1)



مسجد الحسين (2)