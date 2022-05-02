شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية طوال العيد لطرح السلع والأسماك المملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية غدا الاثنين وطوال أيام إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية.

وستقوم الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30% بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية باستمرار فتح المنافذ وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما ستقوم شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بفتح 30% من فروع المخازن يوميا خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏السلع التموينية لبقالين التموين ومنافذ صرف السلع المدعمة لاستمرار صرف مقررات تموين شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية ،حيث يتم صرف السلع المدعمة بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين كذلك قيام كل شركة بانشاء غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.