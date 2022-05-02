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سفيرا الصين واليونان يهنئان الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - قدم سفيرا الصين واليونان لدى مصر التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

فمن جانبه، هنأ لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك .

 

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم :" إنه من دواعي سروري أن أتوجه بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة والصحة . كل عام وأنتم ألف خير".

 

بدوره، هنأ نيكولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وجاء في بيان لسفارة اليونان بالقاهرة نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) " يتقدم سفير اليونان لدى مصر نيكولاوس جاريليدس وجميع أعضاء السفارة بأجمل التهاني وأخلص الأمانى بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير والمسرات وكل عام وأنتم بخير"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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