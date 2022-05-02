شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فقرة فنية عن الاحتفال بعيد الفطر وتكريم أبناء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات احتفالية أبناء الشهداء بعيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فقرة فنية عن الاحتفال بعيد الفطر، وتضحيات الشهداء وحرص الدولة على الاحتفاء بهم، وحضورهم للإفطار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أول أيام عيد الفطر.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوي فى التجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.