شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، على فع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكدت الوزارة، أن مجلس المستشفيات الجامعية يعمل على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك لضمان تقديم كافة الخدمات الطبية فى أي طوارئ .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.