شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية فى العيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الصحة والسكان، علي المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لفيروس كورونا، فضلا عن أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار.
يذكر أن الوزارة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتم تكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على توافر مخزون من الأدوية وأرصدة كافية من الدم ومشتقاته مع التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع حال حدوث أي طارئ أو حادث.