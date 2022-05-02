شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية فى العيد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الصحة والسكان، علي المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لفيروس كورونا، فضلا عن أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار.

وحذّرت وزارة الصحة من استمرار الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة، خاصة طوال أيام عيد الفطر المبارك، مطالبة المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان حال الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو التواصل على الخط الساخن برقم 105، مؤكدة أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة (عزل) على الرقم 1440.

يذكر أن الوزارة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتم تكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار الساعة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على توافر مخزون من الأدوية وأرصدة كافية من الدم ومشتقاته مع التنسيق والتواصل المستمر بين الإسعاف ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتخصيص فرق للانتشار السريع بهدف التدخل السريع حال حدوث أي طارئ أو حادث.