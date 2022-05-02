شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة البيئة لإعلان الإسكندرية خالية من البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، خطة لإعلان مدينة الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيك، برعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بإطلاق مبادرة "لا للاكياس البلاستيكية".

تشمل خطة البيئة منع دخول الاكياس البلاستيكية للشواطئ مع استبدالها بشنط آمنة، بالإضافة لتحديد جدول زمنى يتم خلاله توزيع الأكياس البلاستيكية المجانية.

كما تشمل خطة وزارة البيئة، وضع المعايير والمواصفات للأكياس المخالفة وسيتم تطبيقها لمنع المخالف للمواصفات القياسية، و تنفيذ حملة مكثفة للتوعية باهمية عدم استخدام الاكياس البلاستيكية ، والتشديد على خطورتها على البيئة والصحة العامة.

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وتشدد خطة وزارة البيئة على دعم إنتاج البدائل الآمنة، اضافة لدعم مصنعى الأكياس البلاستيكية، بالعديد من أنواع التكنولوجيات اللازمة لتصنيع أكياس أخرى، بشرط أن تكون قابلة للتحلل العضوى الكامل، بالاضافة لتحديد المراحل قصيرة الأجل وطويلة الأجل للتنفيذ.

يذكر ان هذه المبادرة تأتى ضمن جهود وزارة البيئة فى القضاء على الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، و بالتعاون مع مركز تكنولوجيا البلاستيك، التابع لوزارة الصناعة، و غرفة الصناعات البلاستيكية، التابعة للغرفة التجارية.