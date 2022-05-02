شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوى.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.