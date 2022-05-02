أخبار مصر

أبناء الشهداء بجوار الرئيس السيسى خلال صلاة عيد الفطر

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القاهرة - سامية سيد - جلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال صلاة عيد الفطر المبارك. 

 

وكان الرئيس السيسي، قد وصل منذ قليل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر. 

 

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

 

الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (2)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (2)

الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (3)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (3)

الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (4)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (4)

الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (1)
الرئيس السيسي يؤدى صلاة العيد بمسجد المشير (1)

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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