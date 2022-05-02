شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الشهداء بجوار الرئيس السيسى خلال صلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلس أبناء الشهداء بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل منذ قليل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة عيد الفطر.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.