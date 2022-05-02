شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.