شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ..شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بث مباشر لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك من داخل المسجد بالتجمع الخامس.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية اليوم الاثنين بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.