شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وسائل لتقديم طلبات العفو الرئاسى إلى اللجنة المشكلة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة العفو الرئاسي، من تحديد طرق تلقى طلبات العفو الرئاسي الوارة بعد اجتماعها الأول الذى عقدته مساء السبت بتشكيلها الجديد، وجاءت وسائل طرق الطلبات، كالأتى:

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات).

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسة النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

يذكر أن اللجنة أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وستعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.