شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للإصابة بشلل التسمم الممبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول الأسماك المملحة الفاسدة قد يعرضك للإصابة بشلل التسمم الممبارى، ونصحت بتجنب تناولها، مشيرة إلى أنها تخصص رقمين للطوارئ للإبلاغ عن مشكلات صحية نتيجة تناول هذه الأسماك تتمثل في 137 و16474.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: لابد من تجنب تناول الأسماك المملحة لأن تحضيرها يعتمد علي توفير بيئة لا هوائية لكى تتخمر وتصبح "فسيخ"، وهذه الطريقة تساعد علي نمو البكتيريا وإفراز السموم المسببة لشلل التسمم الممبارى .

وكان أكد الدكتور عمر قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بالمجان في جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بالـ27 محافظة، بالإضافة لمراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية بالتزامن مع احتفالات المصريين بشم النسيم والذى يكثر فية تناول الاسماك المملحة والمدخنة .